Ha disonorato l' Italia | Casarini insulta Salvini? Il vicepremier lo sistema con una parola | Guarda

(Di domenica 15 settembre 2024) Matteorischia sei anni di carcere per il caso Open Arms. La richiesta dei pm è di quelle assurde e il caso giudiziario è diventato anche un caso politico. Ilha però risposto per le rime con un post video sui social in cui racconta per filo e per segno la vera storia della Open Arms e del suo tentativo di difendere i confini dell': "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio Paese. L'articolo 52 della Costituzione recita: la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'e glini. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto ladata". E ancora: "Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel mar Mediterraneo.