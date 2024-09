Europei di ciclismo 2024 vince Merlier Beffa per l' Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Hasselt (Belgio), 15 settembre- La prova in linea maschile élite chiude glidie a far festa è proprio il Belgio padrone di casa, che chiude con il botto grazie alla grande volata di Tim, uno che nel corso della lunga giornata in Limburgo si è visto molto poco. Anzi, l'unico frame del velocista della Soudal Quick-Step lo vede protagonista di una scia prolungata dietro la sua ammiraglia dopo una foratura: il beniamino di casa, co-capitano insieme a Jasper Philipsen, non solo non viene squalificato ma addirittura, come da copione in questi casi controversi, va are davanti a Olav Kooij e alla sorpresa Madis Mihkels, che si consolano con argento e bronzo.