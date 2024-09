Ecco perché diamo fastidio | Arianna Meloni epica lezione alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) A Lido degli Estensi rompe il silenzio, in prima persona, dopo un'estate di indiscrezioni, gossip e voci sul suo conto. Per lanciare la campagna d'autunno di Elena Ugolini in vista delle Regionali in Emilia-Romagna, al capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia sono state affidate le conclusioni dell'uscita elettorale: «È stata un'estate curiosa, ma in realtà da più di un anno qualsiasi cosa succede mi tirano in mezzo, spesso con narrazioni inventate a arte - dice-. Non essendo ricattabili,non ci siamo mai venduti». La sorella del premier ha dedicato un passaggio anche al caso Sangiuliano: «Sangiuliano è stato un ottimo ministro, si è dimessosi è voluto dimettere per una faccenda di gossip. Basta parlarne».