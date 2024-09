Coppa Davis 2024 l’Italia oggi con l’Olanda | Berrettini e Arnaldi nel singolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024) Bologna, 15 settembrecon, matematicamente qualificata per la finale di Malaga, che torna in camposchierando Matteoe Matteoin due diversi match all’Unipol Arena di Bologna. Orari, dove vederla in tv Fissato per le 15.00 il match che vedràsfidare il tennista olandese Botic van de Zandschulp. Di seguito, quindi, la partita dicontro l’olandese Tallon Griekspoor. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta in chiaro su Rai 2 e, per gli abbonati, sul canale 203 di Sky, sul canale 203. Partite disponibili anche in streaming su RaiPlay e, sempre per gli abbonati, su Sky Go e Now. (Fonte Adnkronos) Foto Sposito/FITP da supertennis.tv ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.