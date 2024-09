Coppa Davis 2024 Flavio Cobolli si sblocca! Griekspoor sconfitto in tre set l’Italia batte l’Olanda ed è prima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)sicon la maglia della Nazionale! Vittoria in tre set contro Talloncon il punteggio di 7-6(4) 4-6 6-3 in due ore e sette minuti di gioco:vince anche il tie controe arriverà ai quarti di finale dadella classe nel Gruppo A. Il primo set prosegue sul filo dell’equilibrio, spalla a spalla, con entrambi che tengono piuttosto agevolmente i turni di servizio e pochi scambi. Solo un paio di 30-30 da fronteggiare per, ma l’olandese con lasi salva senza patemi. Ancheè molto bravo a risalire dal 4-5 0-15 con una seconda aggressiva e spingendo subito con il colpo dietro il servizio. Il romano nel dodicesimo gioco si ritrova ai vantaggi, ma arriva al tiebreak con un ace e con un bellissimo dritto.