Collision 14 09 2024 GYV vs FTR

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 15 settembre 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, andato in onda dal Nutter Center di Dayton, Ohio. La puntata promette grandi emozioni con il ritorno di Yuka Sakazaki e l’atteso scontro tra FTR e Grizzled Young Veterans. Jack Perry vs Christopher Daniels – TNT Championship Match (2,5 / 5) Perry domina inizialmente, aprendo una piccola ferita sulla testa di Daniels. Perry esegue un suplex e un neckbreaker per un conto di 2. Daniels reagisce nel finale con una STO e un Exploder suplex, sfiorando la vittoria con una Death Valley Driver. Perry evita l’Angels’ Wings e si susseguono una serie di roll-up. Perry esegue la sua posa da Raven nell’angolo, seguita da un ginocchio in corsa per la vittoria. Vincitore e ancora TNT Champion: Jack Perry Dopo il match, Perry torna al suo furgone e se ne va dicendo: “Le persone a cui non piaccio non possono accettare la verità”.