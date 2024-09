Certezza Pavlovic Gabbia ritrovato Che Reijnders

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) MAIGNAN 6. Poco da fare, più che altro in impostazione. Si gode la serata. EMERSON ROYAL 6. I primi pericoli arrivano dalla sua parte. Poi gestisce, sull’onda dell’ampio vantaggio. Sicurezza crescente.6,5. Dimenticato nelle prime tre giornate, si ritaglia il suo spazio: sbroglia, imposta, quasi segna. Più che un’alternativa.7. Lache serve al Milan è ancora il serbo. Non appariscente, ma presente: nei corpo a corpo, osso durissimo. THEO HERNANDEZ 7,5. All’Olimpico la sua immediata discesa aveva portato al 2-2. Qui sblocca una partita, fin lì, pesante. Poi spinge e rientra a seconda delle fasi. FOFANA 7. L’equilibratore a lungo invocato. Chiude, fa ripartire. Suo, su corner, il bis. LOFTUS-CHEEK 6,5. In passato non era parso a suo agio nel cuore del centrocampo. PULISIC 7,5.