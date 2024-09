Apre la nuova Curva Sud mondo nerazzurro in festa | Un sogno diventato realtà

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Bergamo. Ora l’attesa è davvero finita. Alcuni minuti dopo le 13 di domenica 15 settembre i cancelli dellaSud si sono spalancati per la prima volta per accogliere i tifosi nerazzurri con un biglietto valido per la sfida contro la Fiorentina, valida per la quarta giornata della Serie A 2024/25. E ad accogliere la prima della Dea in un Gewiss Stadium ormai completamente rinnovato – definito da Gasperini in conferenza come “un regalo di grande generosità di Antonio Percassi alla città” – è stata una splendida giornata di fine estate, dopo i disastri causati, a pochi metri dall’impianto, dal maltempo che ha colpito Bergamo ad inizio settimana. Nei momenti immediatamente prima dell’apertura gli steward hanno liberato il piazzale della Sud dalle decine di tifosi che avevano iniziato a risalire le gradinate verso i tornelli ben prima delle consuete due ore d’anticipo.