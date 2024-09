Al Rasi un incontro fra tre paesi diversi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) In attesa dell’inaugurazione de ’La stagione dei teatri 2024-25’, a novembre, torna il ’Prologo della stagione’ con quattro spettacoli. Il primo, in scena da domani al 22 settembre al teatroalle ore 21 (tranne venerdì 20 e domenica 22, quando sarà alle 19, mentre mercoledì 18 sarà alle 20), sarà la produzione firmata da Alessandro Renda, attore delle Albe/Ravenna Teatro, e da Mark Anderson e Isabelle Kralj, dal titolo ’Heretherewhere’. Lo spettacolo ha debuttato a maggio negli Usa. Per le Albe si tratta della prima co-produzione con una compagnia americana, mentre per Theatre Gigante è la prima co-produzione con una compagnia europea. Isabelle Kralj, Mark Anderson e Alessandro Renda sono gli interpreti di ’Heretherewhere’: untra tre, tre culture, storie e lingue diverse, a partire dal testo ’Light is a lone traveller’ del drammaturgo sloveno Rok Vil?nik.