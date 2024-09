WTA Guadalajara 2024 | Osorio-Gadecki e Garcia-Frech le semifinali Trevisan spreca l’occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si sono andati a chiudere i quarti di finale del WTA 500 di, in Messico, che per la verità sta mettendo in luce un elevato numero di sorprese o, se non altro, di ritorni di fiamma per quanto riguarda giocatrici da molto lontane dal vertice assoluto del tennis. Va registrata, con amarezza per i colori italiani, la sconfitta di Martina, chedi nuovo un’occasione per farsi strada in questo torneo perdendo contro l’australiana Oliviaper 6-2 3-6 6-1: si tratta della prima semifinale in carriera a livello WTA per la ventiduenne di Gold Coast. Per lei ci sarà il confronto con una rediviva Camila, che dopo un soffertissimo primo set con la russa Kamilla Rakhimova ha molti meno problemi nel secondo parziale, chiudendo con un 7-6(6) 6-2 che la riporta molto vicina alle prime 60 del ranking mondiale (è stata, va ricordato, numero 33).