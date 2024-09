VIDEO Cautano riabbraccia il podismo | ‘In Corsa… sulla Dormiente’ ritorna ed è subito successo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il bello del ritorno e la forza dell’entusiasmo per un’avventura che mancava da un po’ di tempo. Cacciano hato l’evento ‘In Corsa, la gara podistica di oltre 8 km dedicata a grandi e bambini giunta alla quarta edizione dopo la sosta per il Covid. Il tutto inserito nell’ambito della manifestazione “Taburno Experience la patata di montagna“. L’evento, che celebra uno dei prodotti tipici del territorio, la patata cautanese, ha unito il gusto della tradizione locale all’amore per lo sport, con l’obiettivo di promuovere il territorio del massiccio appenninico del Taburno Camposauro.