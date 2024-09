Un magistrato questo non può farlo | Open Arms Simonetta Matone smaschera in pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Difendere il delicato e complesso lavoro dei magistrati, credere nella loro indipendenza non mi impedisce di constatare amaramente che con la requisitoria dei pm di Catania nei confronti di Salvini si stia celebrando un processo politico": a dirlo, exe deputato della Lega, a proposito del processoin corso a Palermo, che vede come imputato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave della ongnell'agosto del 2019. "Certe affermazioni a sostegno dell'accusa - ha proseguito la- cozzano contro un ragionamento strettamente giuridico.