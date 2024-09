Totò Schillaci ricoverato come sta | l’annuncio della famiglia

Leggi tutta la notizia su tvzap

Sono giorni di apprensione per le condizioni di Salvatore ", ex attaccante di Messina, Juventus e Inter, celebre per essere stato il simbolo dell'Italia durante le "notti magiche" del mondiale casalingo del 1990 (di cui fu capocannoniere). Il 59enne siciliano è statonel reparto di Pneumologia dell'Ospedale Civico di Palermo a causa di un peggioramentomalattia con cui aveva già lottato in passato. Nuovi aggiornati arrivano dalla suatramite una storia Instagram. stda domenica 8 settembre,aveva rivelato che nel gennaio 2022 gli era stato diagnosticato un tumore al colon retto.