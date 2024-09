Toti | Il nemico della politica non è la magistratura ma la politica stessa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - "In giornate come queste torni a casa, ti guardi allo specchio e ti chiedi se hai fatto la cosa giusta. Credo proprio di si', per tutti: per me stesso, la mia famiglia, la mia parte, Marco Bucci che ora può correre e vincere la sua sfida, per chi ha lavorato al mio fianco ed è candidato e porterà avanti con orgoglio questi nove anni di buon governo". Lo scrive Giovanni, ex presidenteRegione Liguria, in un lungo post sulla sua pagina Facebook. "Ogni accordo che si fa suscita due sentimenti contrastanti - aggiunge - l'amarezza di non aver combattuto fino in fondo per le proprie ragioni e la soddisfazione di vederne riconosciute comunque una gran parte. Oggi i magistrati hanno riconosciuto che non ho preso un euro da nessuno per me stesso e che tutte le pratiche di cui mi sono interessato erano legittime e legali.