State of Play di Settembre 2024 la data precisa dell’evento è stata svelata da un noto insider?

(Di sabato 14 settembre 2024) Jeff Grubb ha condiviso una nuova indiscrezione sul presuntoofdiStation in programma questo mese, affermando che Sony ha programmato questo nuovo appuntamento comunicativo nella giornata del 24. Il celeberrimo ed affidabileha colto la nuova occasione rappresentata dall’ultimo episodio del podcast Game Mess Mornings di Giant Bomb, rivelando di aver scoperto da alcune fonti che il nuovo SoP è in programma tra poco più di 10 giorni. Purtroppo il giornalista di VentureBeat non ha condiviso delle informazioni aggiuntive in merito ai giochi che saranno presenti a questoofdel 24ndo però che inizialmente in quel di Sony avevano intenzione di tenere lo show nella giornata del 19 oppure del 20, optando però ad un certo punto per il rinvio di una settimana.