Serie C NOW girone C quarta giornata sconfitto il Messina da un ottimo Crotone

(Di sabato 14 settembre 2024)0 Marcatori: 18° Oviszach, 71° Silva(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Armini, Giron, Vitale (Rojas), Gallo (Schiro’), Silva, Spina (Stronati), Gomez (Chiarella), Ovszach (Kolaj), All. Longo(4-3-3): Curtosi, Lia, Manetta, Marino, Salvo (Ortisi), Pedicillo, Anzelmo (Petrucci), Garofalo (Mamona), Anatriello, Luciani (Re), Petrungaro (Cominetti). All. Modica Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze Ass: Alessio Miccoli di Lanciano – Luca Capriuolo di Bari Quarto giudice a bordo campo: Giuseppe Rispoli di Locri Ammoniti: Lia, Guerini, Ortisi Angoli: 6 a 3 per ilRecupero: 1 e 5 minuti Spettatori: 3.822 incasso euro 14.709,16 Bloccata dagli squali la striscia negativa delle ultime due sconfitte ed a pagare dazio è stato il