Regionali candidati in fermento ’Tandem’ tra Muzzarelli e Costi sconvolti gli equilibri del Pd

(Di sabato 14 settembre 2024) L’inopinato (fino a qualche mese fa) ticket Gian Carlo-Mariasta gettando scompiglio nel Pd modenese. La formalizzazione di mercoledì a Buon Pastore degli aspiranti al Consiglio regionale ha aperto il secondo round della disfida degli ‘otto’ (numero ormai simbolico più che effettivo) che si era scatenata in occasione delle amministrative. Il primo dato è la vistosa crepa di Palazzo Europa. L’edificio di via Rainusso è saldissimo sia chiaro, ma il mondo cattolico che lo frequenta appare sempre più balcanizzato: le fratture sono multiple, la più vistosa è che quella che divide Maria(sostenuta mercoledì tra gli altri da Fabio Poggi e Diego Lenzini) e Ludovica Carla Ferrari, supportata da Francesca Maletti e da altre componenti di area. Inizialmente il tandem per ledoveva essere tra-Ferrari.