Promozione Il Tavullia Valfoglia corsaro a Barbara | 0-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) In gol, nella ripresa, Salvatori. Tre punti alla fine meritati e primato in classifica a punteggio pieno alla pari di Jesina e Villa San Martino VALLESINA, 14 settembre 2024 – Ilpassa con merito ae resta a punteggio pieno. Senza paura ne timori ilprova subito a fare la partita con alcune azioni interessanti. Al 39? azione Salvatori – Ricci e conclusione che Pigliapoco para alla grande. Sul finale di primo tempo ci prova Giunchetti, senza fortuna. Il gol del successo arriva al 21? della ripresa. Punizione dalla tre quarti per gli ospiti e palla in angolo. Sul tiro dalla bandierina Silvestri è preciso di testa e gonfia la rete. L’occasione per il pari la formazione di casa l’ha costruisce al 33? quando Coltorti viene atterrato in area, susseguente ad una punizione: per l’arbitro è tutto regolare.