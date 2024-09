Precedenti Monza-Inter | l’ultima goleada non inganni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)si giocherà domani (domenica) alle 20.45 e isono quasi tutti in Coppa Italia. Con, datata gennaio, che è l’unica vittoria in Serie A all’U-Power Stadium. I– Quello di domani sarà ilnumero 7 in trasferta. Si è giocato quasi soltanto in Coppa Italia: lì 3 le affermazioni nerazzurre e 1 pareggio, piuttosto lontane nel tempo, con 7 gol fatti e 2 subiti. I pareggi complessivi sono 2, dovendo aggiungere il 2-2 del 7 gennaio 2023 in Serie A. Considerando anche le partite in casa sono 7 le vittorie dell’, 1 dele 3 pari, 22 reti all’attivo e 10 al passivo. Oltre il doppio. L’U-Power Stadium (noto in precedenza come Brianteo) ha però ospitato un“in casa”, il 12 settembre 1990.