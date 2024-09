Napoli in trasferta a Cagliari | Le ultime sulle scelte di formazione di Conte secondo Di Marzio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Svelati i probabili undici diper lacontro il: confermato il 3-4-3, con Lukaku in attacco. Il, fresco delle recenti vittorie al Maradona contro Bologna e Parma, si prepara a scendere in campo per la sua primastagionale. Domenica 15 settembre, gli azzurri sfideranno ildi Davide Nicola, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:00 all’Unipol Domus. Le aspettative sono alte, e i tifosi sono in attesa di scoprire lache Antonioschiererà contro i sardi. Gianluca Di, noto giornalista sportivo della redazione di SKY, ha anticipato ledidel tecnico delDiconfermerà il modulo 3-4-3 che ha portato buoni risultati nellepartite. Ecco le probabiliper l’incontro di domani: Portiere: Alex Meret sarà il custode della porta partenopea.