Morto l’imprenditore Gianfranco Cellini

(Di sabato 14 settembre 2024) Civitanova, 14 settembre 2024 – È venuto a mancare nella mattinata di ieri, nato a Fiume ma civitanovese purosangue, personaggio molto noto in città e non solo. Aveva compiuto in aprile 89 anni, qualche tempo dopo i segni di un progressivo cedimento, il ricovero al reparto cardiologico dell’ospedale e ieri purtroppo il decesso. Il nome diè indissolubilmente legato per lunga tradizione all’industria, in particolare dei legnami. Un’attività antica, avviata dal padre Renico, che con il suo mercantile trasportava tronchi di rovere da Fiume a Civitanova e lo scaricava a largo, perché non c’era ancora il porto. Dal mare il legname veniva trascinato con corde a riva per essere poi distribuito in tutta Italia. Un’attività vitale in un periodo di forte crescita urbanistica e per una cantieristica che pure iniziava il suo sviluppo dopo la guerra.