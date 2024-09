Juve-Napoli è già iniziata | la provocazione del campione è netta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024)ntus-non è mai una partita come le altre e a una settimana dal calcio d’inizio, uno storicodel mondo prova già a incendiare la piazza Concluse le prime tre giornate di campionato e dopo la sosta per le nazionali, ildi Conte si prepara ad affrontare una stagione che entra ora nel vivo. Le sfide iniziali sono state solo un assaggio di ciò che attende gli azzurri nei prossimi mesi. La vittoria in extremis contro il Parma, ottenuta nei minuti di recupero, è un chiaro segnale del lavoro che Conte ha già fatto sulla mentalità dei giocatori. La squadra, che l’anno scorso mostrava segnali di arrendevolezza, ora dimostra una grinta e una fame agonistica che non si vedevano dai tempi dello scudetto. Nonostante i progressi mostrati, c’è ancora del lavoro da fare.