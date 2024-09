James McAvoy racconta quando ha sostituito Joaquin Phoenix per Split | è stato all' ultimo minuto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 settembre 2024)ha voluto condividere un momento del dietro le quinte dindo quella volta che ha dovuto sostituireche ha lasciato il set all'ha recentemente rivelato che la sua partecipazione al filmdi M. Night Shyamalan è avvenuta in circostanze piuttosto inaspettate. Durante un'intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'attore hato di esserechiamato a sostituiresolo due settimane prima dell'inizio delle riprese.in: un "salvataggio" in extremis, inizialmente designato per interpretare Kevin Wendell Crumb, ha abbandonato il progetto all', costringendo la produzione a trovare rapidamente un rimpiazzo. Nonostante il poco preavviso,si è subito immerso nel complesso ruolo di Kevin, un personaggio