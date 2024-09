Il caso del chirurgo del Papa | In 29 occasioni anziché operare era altrove

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Avrebbe dovutodalle 18.12 alle 19.25, ma in realtà aveva timbrato l’uscita alle 18.04. Alle 19.51 il suo telefono agganciava una cella a Castiglione della Pescaia, a oltre 200 chilometri dall’ospedale. E’ uno dei dettagli emersi dall’inchiesta che mette in imbarazzo il Policlinico Gemelli di Roma e in cui sotto accusa Sergio Alfieri, ilche ha operatoFrancesco. Le accuse sono pesanti. Secondo la pm che ha concluso le indagini a carico di Alfieri e dei colleghi che lo avrebbero spalleggiato, ilnon si sarebbe trovato in sala operatoria durante interventi che, secondo i registri ospedalieri, avrebbe dovuto eseguire personalmente. Sarebbe successo in almeno 29, così come riferisce la Repubblica, in cui risultava. Cioè partecipava a congressi, era in viaggio in aereo o semplicemente lontano dall’ospedale.