Gli Stati Uniti stanziano quattro miliardi per accelerare la produzione di sottomarini

(Di sabato 14 settembre 2024) La Marina degliha concordato uno stanziamento per un miliardo di dollari all’organizzazione non-profit Blueforge alliance per rinvigorire il proprio comparto cantieristico. Lo stanziamento, pari a 980,7 milioni di dollari, servirà a pianificare, rifornire, coordinare e potenziare la base industriale statunitense nel campo dei. Già in giugno la stessa organizzazione si era vista assegnare un finanziamento di 500 milioni di dollari. Con questi fondi aggiuntivi, i finanziamenti complessivi del Pentagono a terze parti, tra cui anche la major di consulting Deloitte, raggiungono un totale di quasi 4di dollari per quest’anno. Stando a quanto dichiarato dal Pentagono, l’assegnazione sarebbe avvenuta senza gara d’appalto, dal momento che Blueforge era l’unica firma in grado di rispettare i requisiti richiesti.