Forti e Liberi a rischio ll Comune minaccia | | Rispettate gli impegni o andremo in gara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Prosegue l’odissea, con il, oggettivo, che la situazione precipiti e che lo storico impianto di viale Cesare Battisti in cui dal 1878 è insediata la società sportiva, vada a bando. Secondo l’accordo di transazione tra ildi Monza (proprietario dell’immobile) e lo storico club di ginnastica, atletica e basket (concessionario) stipulato l’anno scorso, i lavori di ristrutturazione necessari al plesso sportivo, almeno da una decina d’anni a questa parte e non più procrastinabili, sarebbero dovuti essere in parte in carico al, e in parte alla società. Quest’ultima avrebbe dovuto provvedere, entro luglio di quest’anno, alla sostituzione di serramenti, infissi e vetrate, per una spesa dal valore di circa 250mila euro, ma nessuno di questi interventi è stato ancora eseguito.