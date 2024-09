Dopo la lunga pausa un’avversaria tosta Aquile a Cremona per proseguire la corsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Unadi quasi due settimane ha fatto bene o no allo Spezia? La risposta l’avremo alle 17 circa di oggi pomeriggio quando terminerà la gara esterna contro la Cremonese allo ‘Zini’. Certo è che gli aquilotti, attuali leader (in coabitazione) della classifica della Serie B, affrontano una delle candidate ‘vere’ (almeno come obiettivo dichiarato) alla promozione. Intanto, unendo la stagione passata a quella attuale, lo Spezia di Luca D’Angelo ha collezionato 9 risultati utili consecutivi (4 vittorie e 5 pareggi), 4 dei quali in questo campionato (2 successi e altrettanti pari). Finora, però, non ha mai vinto il gruppo aquilotto in trasferta, ottenendo i due acuti stagionali in casa attraverso prove caparbie, sempre in svantaggio nel primo tempo e con una rimonta in extremis, confezionata nel recupero.