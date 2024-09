Don Francesco il prete bomber Debutta in Coppa e segna | Ma la messa ha la priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Reggio Emilia, 14 settembre 2024 – Alla domenica mattina celebra la, al pomeriggio indossa le scarpe coi tacchetti e scende in campo con la squadra di calcio del paese. DonAmetta, 29 anni, èe attaccante goleador di San Martino in Rio, paese della bassa reggiana dov’è vice parroco e gioca nella locale Sammartinese in Promozione. Mercoledì scorso ha esordito inItalia di categoria,ndo pure un gol. Don, non si può dire che il calcio non sia la sua seconda fede. “Sì, ma giocare è una parola grossa”. Beh, in Promozione ci sono già atleti di buon livello. “Ho sempre giocato a calcio fin da ragazzino, ero già arrivato in questa categoria e questo mi ha aiutato. Poi nel 2019 ho dovuto smettere”. è arrivata la convocazione più importante, quella del Signore. “Esatto, è arrivata la vocazione.