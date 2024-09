Domani mattina in via Mazzini il banco AISLA in occasione della Giornata Internazionale SLA

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Caserta. Domenica, 15 settembre, dalle 9 alle 13, in via, ci sarà, come ogni anno, ildell’inSLA istituita nel 2006 con l’Alto Patronato del PresidenteRepubblica e con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, La presidentesezione casertana, la professoressa Alessandra Gagliardi, sarà presente con il direttivo e altri associati allo stand di Viache, come in tutte le principali piazze italiane, sarà impegnato nella promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG con l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla campagna “Un contributo versato con gusto”.promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.