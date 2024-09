Diamond League | in trionfo anche Tamberi e Iapichino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Non solo Leonardo Fabbri.Gianmarcoe Larissahanno illuminato di azzurro le finali di, a Bruxelles, nelle loro specialità . Il primo ha conquistato il terzo 'diamante' della carriera dopo aver vinto la gara di salto in alto con 2,34 metri (misura superata al terzo ed ultimo tentativo), sconfiggendo l'ucraino Oleh Doroshchuk (secondo con 2,31).  Primo 'diamante' della carriera, invece, per la poliziotta toscana che si è imposta con 6,80 metri, misura ottenuta al secondo turno. Seconda l'americana Monae' Nichols con 6,68. Per Larissa si tratta della prima vittoria in una finale di, la quinta complessiva del circuito che assegna il 'diamante'. Nella sua bacheca ci sono quattro vittorie nelle singole tappe del prestigioso circuito mondiale di atletica leggera.