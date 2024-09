Ciclismo | il norvegese Kristoff si impone tra gli junior agli Europei Ottavo Ludovico Maria Mellano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Nuova giornata per le prove in lineadisu strada in Belgio: il percorso con arrivo ad Hasselt continua ad essere molto incerto, questa volta, tra gli uomini, ha premiato una fuga a tre che è riuscita ad anticipare le intenzioni del gruppo. Ad imporsi nello sprint ristretto al termine di un tentativo da lontano durato molto (e che stava per essere riassorbito dal plotone) è stato ilFelix Ørn-. Già sul podio nella cronometro a squadre mista, il classe 2006 l’anno scorso aveva centrato il podio ai Mondiali chiudendo terzo a Glasgow. Battuti i compagni di fuga: il vincitore del Giro della Lunigiana, il francese Paul Seixas, e lo spagnolo Héctor Álvarez, tutti diciassettenni. Nel finale alle spalle del terzetto si è formato un drappello che ha tentato, in vano, l’inseguimento. A regolarlo i due belgi Matijs Van Strijthem e Nio Vandevorst.