Casa A Prima Vista Ida | Che Lavoro Faceva Prima?

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 14 settembre 2024) Ida Di Filippo è la celebre agente del programma televisivo. Ma cosa sappiamo di lei? Chesvolgevadi raggiungere la notorietà? Ida Di Filippo, nata nel 1982 a Siano, in provincia di Salerno, è una figura di spicco nel mondo immobiliare italiano e della televisione, conosciuta grazie al programma “” su Real Time. Cresciuta nel piccolo comune campano, Ida ha iniziato il suo percorso professionale aprendo un negozio di bigiotteria insieme alla sorella dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Ginnasio Statale G. B. Vico. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lei ben altro, portandola a trasferirsi a Milano, dove ha intrapreso la carriera di agente immobiliare, un mondo che l’avrebbe resa famosa. Nel 2018 Ida entra a far parte dell’agenzia immobiliare DiRe, assumendo il ruolo di Asset Manager.