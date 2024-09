Carcere duro per chi truffa gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Glisono di continuo vittime di truffe e raggiri. Non ci sono solo gli avvicinamenti in strada, falsi tecnici, falsi avvocati, false vincite, ma certi vigliacchi inventano anche falsi e sedicenti nipoti con malattie, bisognosi di cure che aql telefono chiedono soldi. Un anziano che sente un nipote sofferente è facilmente ingannabile, occorrerebbe invece rimanere calmi e smascherare questi maledetti con poche e precise domande. Bisognerebbe riuscire a spiegare che non è consegnando contanti e gioielli a sedicenti incaricati che si accede a strutture sanitarie anche private ma con prenotazioni e pagamenti tracciabili. Stefano Serafini Risponde Beppe Boni Coloro che raggirano e derubano glisono la peggiore categoria di delinquenti. Questi vigliacchi andrebbero puniti commisurando la pena alla gravità morale, oltre che materiale, del gesto compiuto.