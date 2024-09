Cagliari-Inter Primavera Pisacane ottiene un prestito dalla prima squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)si giocherà alle ore 13 al CRAI Sport Center di Assemini. LaUnder-20 diha ottenuto un, quella di Nicola. L’AGGIUNTA – Oggi non riprende solo la Serie A, ma anche il Campionato1 con la quarta giornata. Che, per quanto riguarda lanerazzurra, prevede. Nei rossoblù ci sarà anche un giocatore della: si tratta di Giuseppe Ciocci. Il portiere classe 2002, terzo nelle gerarchie di Davide Nicola dietro Simone Scuffet e Alen Sherri, è stato aggiunto alla lista dei disponibili dellacome “extra”. Ossia con il numero 20, quello destinato ai giocatori provenienti. Da capire se Ciocci sarà utilizzato ino soltanto aggregato, ma intanto è abilitato per la partita che prenderà il via alle ore 13.