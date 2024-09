Bimbo muore travolto da porta di calcio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 14 settembre 2024) 21.30 Stava giocando acon i compagni di squadra in un campo sportivo di Ozieri, nel Sassarese, quando - secondo le ricostruzioni - unadi, sembrerebbe mobile, gli sarebbe caduta addosso. Per il bambino, di 10 anni, non c'è stato scampo: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Il piccolo è morto sotto gli occhi dei genitori e dei presenti, attoniti e sotto choc. A dare l'allarme sono stati i due compagni di gioco che erano in campo con la vittima. Disposta l'autopsia.