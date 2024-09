Atm tenta la svolta | Turni personalizzati e case per gli autisti nei depositi dismessi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Anastasio La trattativa iniziata ieri tra Atm e sindacati può rappresentare unanell’organizzazione del lavoro all’interno della storica azienda del trasporto pubblico ma anche nelle finalità che la stessa deve perseguire, anche attraverso l’omonima Fondazione. Le necessità sul tavolo sono note: c’è da colmare una mancanza di conducenti di autobus stimata in 350 unità e da arginare un fenomeno crescente e in decisa controtendenza rispetto al passato recente e remoto di Atm, quello delle dimissioni di chi già vi lavora. In sintesi: far sì che Atm torni ad avere appeal. Obiettivi da centrare attraverso tre leve. La prima è scontata e datata: aumentare gli stipendi dei conducenti.