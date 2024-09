Assoconsumatori guerra alle truffe online | Centinaia di denunce bisogna intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Pubblicizzano attraverso i social oggetti diversissimi da queli che poi vengono recapitati a casa. Per poi sparire. L’del Titano, Asdico Sportello consumatori e Ucs tornano a mettere sotto la lente lechiedendo regole chiare, che tutelino i consumatori. E lo fanno invitando il nuovo governo a sedersi con loro attorno a un tavolo. "In questi ultimi anni tantissime persone hanno imparato, purtroppo a proprie spese – dicono le tre associazioni consumatori – che dei luccichii della rete non ci si può mai fidare. Uno Stato non può tollerare che sul proprio territorio operino realtà che ne mettono a serio repentaglio la reputazione, ledendo così anche quella di chi invece fa impresa onestamente". Per questo Asdico, Ucs e Sportello hanno chiesto di incontrare con urgenza il neo Segretario all’Industria, Rossano Fabbri.