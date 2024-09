Arpa funzioni mai messe in discussione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) "Il lavoro e ledinon sono mai state in". A dirlo l’assessore Roberto Morroni, in risposta ad un’interrogazione del Movimento 5 Stelle. "Le problematiche sollevate dalla Corte dei conti riguardano tutte le Regioni ed il tema è all’attenzione della Conferenza delle Regioni. Con l’ultimo assestamento abbiamo garantito la continuità del finanziamento ad. In base ai livelli essenziali delle prestazioni ambientali si potranno determinare i fondi spettanti all’Agenzia per ledi controllo delle matrici ambientali, che impattano sempre sull’attività di protezioni della salute umana e animale e dunque imputabili al fondo sanitario. Per le attività non riconducibili alla spesa sanitaria sono stati previsti fondi regionali di circa 100mila euro all’anno. Ad ulteriore tutela sono stati accantonati ulteriori 300mila euro.