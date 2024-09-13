Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 20:30 (Di venerdì 13 settembre 2024) Viabilità DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 20.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN A1 FIRENZE Roma TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE Roma IN A1 Roma NAPOLI ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI USCITA CONSIGLIATA SAN CESAREO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SU VIA NETTUNENSE UN CANTIERE ALL’ALTEZZA DI VIA PIASTRARELLA GENERA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE DI LANUVIO INFINEPER I CANTIEI NOTTURNI IN A1 Roma NAPOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 23.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 13 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI CONSIGLIA DI USCIRE A MONTEPORZIO CATONE PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA PER INCIDENTE INVECE CODE TRA PONTINA E VIA DEL MARE SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD E DA PRENESTINA A TIBURTINA TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE OSTIA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SU VIA DEL MARE TRA MEZZOCAMMINO E VITINIA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 19:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE E TRA PISANA E AURELIA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE INFINE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-09-2024 ore 18:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI, SI VIAGGIA SU DUE CORSIE, SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO RISOLTO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO, SEMPRE PER TRAFFICO CODE TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA, DA LAURENTINA ALLA VIA DEL MARE E TRA PISANA E AURELIA SEMPRE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR E DA VIA LAURENTINA A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA APPIA IN USCITA DA ROMA TRA LA VIA DEI LAGHI E ALBANO LAZIALE INFINE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA, AL MOMENTO CI SONO BREVI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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