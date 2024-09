Un premio ai dipendenti | Orgogliosi del nostro team

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unicomm ha deciso di riconoscere unspeciale, una tantum, a ciascun collaboratore sotto forma di ’gift card’ nominativa, del valore di 750 euro utilizzabile entro i prossimi 12 mesi. "Grazie all’impegno, alla dedizione e al lavoro eccezionale di tutti i nostri collaboratori – informano da Gruppo – il 2023 è stato un anno di straordinari successi per ilGruppo, gli obiettivi prefissati non solo sono stati raggiunti, ma anche superati, un risultato che non sarebbe stato possibile senza il costante sforzo e la passione dimostrata quotidianamente da ogni membro del. Siamodi avere una squadra così straordinaria e siamo entusiasti di affrontare insieme le nuove sfide e opportunità che il futuro ci riserva".