Tromba marina al porto di Ischia navi bloccate al porto | a bordo anche gli insegnanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Emergenza aldi, colpito all’esterno da una violenta, con i traghetti e aliscafi che sono rimasti bloccati ai moli dell’isola verde, nel Golfo di Napoli, impossibilitati a partire. Adellesi trovanodiversipendolari che avrebbero dovuto far rientro a Procida e Napoli. Le immagini dellad’aria sono state pubblicate dal Tg Procida e hanno fatto subito il giro dei social. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla Campania, da ore sono stati sospesi tutti i collegamenti veloci da Napoli per le isole e viceversa. La pioggia incessante sta provocando grossi disagi per gli spostamenti in tutta la regione.