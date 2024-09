Tre dei 9 terroristi di Hamas uccisi nell' attacco di Nuseirat erano dipendenti dell' UNRWA

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'unità del portavocee IDF ha annunciato che mercoledì, sotto la direzionee Idf e'intelligence'ISA, l'aereonautica militare (IAF) ha condotto unmirato contro iche stavano operando all'interno di un centro di comando e controllo ubicato in un complesso che in precedenza ospitava la scuola Al Jaounia zona dia Striscia di Gaza centrale. Dopo aver ricevuto segnalazioni che sostenevano che i lavoratori palestinesi localistatia seguito, l'Idf ha chiesto all'agenziae Nazioni Unite di fornire dettagli e nomi dei lavoratori, al fine di esaminare attentamente la richiesta. A oggi, l'agenziae nazioni Unite non ha fornito alcuna risposta nonostante le ripetute richieste.