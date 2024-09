Trafugate grondaie in rame L’oro rosso fa sempre più gola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Acquistati, stoccati in attesa di poterli collocare e spariti. Sono stati rubati tutti i pluviali che erano stati comperati per la ristrutturazione di un immobile. Era stato il proprietario dello stabile di via Umberto I a Palestro ad acquistare 100 chilogrammi diinche dovevano essere posizionate. In attesa di poterli collocare al loro posto, i pluviali erano stati sistemati in un punto del cantiere. Prima che potessero essere presi dagli operai, però sono arrivati i ladri. Sono entrati in azione tra martedì e mercoledì andando a colpo sicuro. Il, infatti, è talmente costoso e di conseguenza ambito dai ladri tanto da essere definito "oro". Probabilmente con l’aiuto di un furgone, i soliti ignoti hanno caricato i 100 chili del prezioso materiale e si sono dati alla fuga.