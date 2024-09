The Penguin – Un Easter Egg potrebbe collegare Clayface a The Batman II

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un nuovoEgg del Pinguinoro essere un’anticipazione diper ThePart II. In un nuovo articolo di Entertainment Weekly, si dice che la serie HBO includerà Eve Karlo, interpretata da Carmen Ejogo. Il personaggio originale è una nuova aggiunta al mito di, ma condivide anche il cognome con! Basil Karlo si è scontrata con il Cavaliere Oscuro in diverse occasioni e forse potremmo vedere una parte della cattiva comparire nel sequel. Karlo è un po’ un maestro del travestimento ne Il Pinguino, in quanto indossa diversi costumi per servire i clienti nella squallida attività di Oz. Dopo la prima di The, che ha riscosso un grande successo, i fan hanno iniziato a teorizzare chi sarà il prossimo cattivo a scontrarsi con l’eroe di Robert Pattinson nel sequel.