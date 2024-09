The Black Phone 2 aggiunge al suo cast un agghiacciante veterano dell’horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024) Theal suounDopo l’anteprima di Thenel 2022, il film horror della Blumhouse ha continuato a terrorizzare il pubblico in modo piuttosto rapido, affermandosi rapidamente come uno dei migliori film horror del decennio finora. L’offerta della Blumhouse seguiva il maniacale e sadico killer di Ethan Hawke, il sequestratore, il cui modus operandi è il rapimento e l’uccisione di bambini. Ora, in vista del prossimo sequel annunciato da Universal Studios e Blumhouse, Theal suo impressionanteilDemián Bichir (The Nun). Secondo Deadline, Bichir si unirà aldell’attesissimo sequel, ma i dettagli sul suo personaggio sono ancora coperti da segreto. Bichir si unisce a The2 con un ampio catalogo di esperienze nel genere horror.