Serie D Recanatese esame in casa della Samb

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Senza Sbaffo e Marchegiani ma recuperando Manfredi e Raparo (quest’ultimo un ex avendo militato in Riviera seppur per mezza stagione scarsa una decina di anni fa) lasta preparando la trasferta di San Benedetto, sulla carta uno degli impegni più arduistagione. Al di là delle oggettive difficoltà, contro una compagine che ha il dichiarato obiettivo di vincere il campionato, i giallorossi dovranno mostrare gli artigli cercando l’auspicato riscatto dopo l’inatteso scivolone al debutto. Davanti ad un pubblico che si preannuncia delle grandi occasioni (la Curva Nord Massimo Cioffi, cuore del tifo rossoblù è già esaurita) ed un ambiente prevedibilmente caldo non occorrerà solo una prova impeccabile dal lato tecnico ma anche una tenuta caratteriale da "big", magari aggrappandosi alla grande esperienza dei senatori a disposizione di Filippi.