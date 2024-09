Serie C l’Arezzo vuole invertire la tendenza in casa contro il Legnago Salus

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 13 settembre 2024) AREZZO –ritorna fra le mura amiche per la quarta di campionato con il fanalino di coda(13 settembre alle 20.45) ed è chiamato ad un pronto riscatto dopo due trasferte negative con Vis Pesaro e Pineto. L’avvio di stagione con sole vittorie, fra Coppa e campionato, è purtroppo solo un lontano ricordo. Anche lo stesso mister, Emanuele Troise, chiede ai suoi uno scatto di orgoglio. “Sono state due partite simili nel punteggio quelle con Vis Pesaro e Pineto – prosegue – ma è anche vero che a Pineto l’andamento è stato diverso. Simile l’approccio, con i primi 20-25 minuti in cui siamo stati padroni del campo, ma rispetto a Pesaro abbiamo cercato di riprendere la partita. Di simile fra le due partite c’è stato l’inizio del secondo tempo, in cui siamo usciti non performanti in quella che doveva essere la ripresa del risultato.