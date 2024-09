Ritrovate dai carabinieri le due ragazzine scomparse | sospiro di sollievo a Pavia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Spessa Po () 13 settembre 2024 – Le angosce e le preoccupazioni sono finite. Sono statele duedi 15 e 14 anni che erano sparite da alcuni giorni. Ile hannoieri sera a casa di un amico comune, a Chignolo Po. Il 16enne, approfittando dell’assenza dei genitori e del fratello maggiore che si sarebbe allontanato per motivi di lavoro, ha ospitato le due amiche. La ragazza più grande di 15 anni sabato, dopo essere andata in un centro commerciale di Belgioioso a fare spese per la serata, aveva chiamato la madre per chiederle se poteva trascorrere la notte fuori. Di fronte al rifiuto dei genitori, il telefono era stato spento e della ragazzina si erano perse le tracce. Lunedì poi anche un’amica era sparita da Belgioioso.