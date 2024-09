Orrore ad Ancona bengalese tiene la moglie segregata per 10 anni | come la ha ridotta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'ha tenutain casa per dieci, l'ha picchiata, l'ha minacciata, lavo leva persino rispedire a Dacca (manco si trattasse di un pacco postale o di un reso su Amazon) per “scambiarla” con la secondache, forse, lui, quest'uomo violento originario del Bangladesh ma con una casa ad, nelle Marche, preferiva. Peccato (anzi: per fortuna, per la, anch'essa straniera) che lei sia riuscita a scappare in Toscana. Ce l'ha fatta a fuggire di casa, in treno, dopo quei soprusi sia fisici che morali. Ed è proprio qui, nel momento in cui l'uomo ha sporto regolare denuncia per la sua scomparsa, che è venuta a galla ogni cosa. I fatti sono del 2022, ma solo in questi giorni si sta svolgendo il processo per maltrattamenti in famiglia a carico dell'uomo: martedì la donna è stata ascoltata in tribunale e ha raccontato ciò che ha subito.