Nintendo Switch 2 un leaker potrebbe aver svelato il periodo di annuncio ed il prezzo

(Di venerdì 13 settembre 2024) In queste ore sta facendo rapidamente il giro del web un’indiscrezione riguardante2, con un presuntocherivelato in anticipo ildied ildella nuova console della Casa di Kyoto. Come leggiamo su Icon-Era, l’insider “moistycharlie” ha condiviso tante nuove informazioni su Discord, affermando che il successore diverrà annunciata daall’inizio del mese di Ottobre 2024, con undi acquisto fissato nello specifico a 399,99 dollari. Purtroppo ilnon ha condiviso ulteriori informazioni in merito a2, ma è importante precisare che questa indiscrezione si è fatta rapidamente spazio sul web grazie alla recente popolarità di cui sta godendo l’insider.